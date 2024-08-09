Bursa’da 3 katlı binada yangın!

Bursa'da 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 13:21
Bursa’da 3 katlı binada yangın!
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Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Filiz Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatı katındaki daireyi sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyeciler, dar sokaklar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, binanın giriş katındaki dairede yaşayanlar komşularının uyarısıyla evi tahliye etti.

Binanın 2. katıyla yangının çıktığı 3. kattaki dairelerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


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