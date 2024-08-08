Manisa'da orman yangını!
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı.
Uncubözköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün üst kısımlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı.
Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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