Manisa'da orman yangını!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 14:45
Manisa'da orman yangını!
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Uncubözköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün üst kısımlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı.

Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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