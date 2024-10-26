Denizli’de orman yangınında üçüncü gün!
Denizli’de Karcı Dağı’nda çıkan yangının üçüncü gününde sarp arazideki ormanlık alanda ekipler alevlerle mücadeleye devam ediyor.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi ve Babadağ ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağı’nda ormanlık alanda 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının üçüncü gününde müdahaleye devam ediyor.
Yangına, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı ve içinde gönüllülerin de bulunduğu 524’e yakın personelle müdahale ediliyor.
Çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lar da yangına müdahalede ekiplere yardım ediyor.
Etiketler: #Denizli #Yangın #orman yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- 'Uydu verisini Ruslar sağladı...'
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Azerbaycan, AB'ye nota verdi!