Denizli'de orman yangını ikinci gününde

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:56

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:56

Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede yayıldı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dün 2 uçak ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi. Havanın kararması üzerine uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı.

Sabah havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale ediliyor.