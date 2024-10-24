4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Sultangazi’de 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalanlar kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 23:01

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Alevler içinde kalan ev itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.


Etiketler: #Sultangazi #Yangın

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