Denizli'de otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 02:18

Kaza, saat 20.00 sıralarında Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi.

Aytuğ Arcan yönetimindeki 20 AEU 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek çekici Mevlüt Özdemir'in kullandığı 20 YC 389 plakalı çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Kazımcan Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Dedeoğlu'nun cenazesini çıkardı. Dedeoğlu'nun cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Aytuğ Arcan ve Mevlüt Özdemir'i Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.