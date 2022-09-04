Denizli'de paraşüt kazası: Bir yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı.

AA
04 Eylül 2022 Pazar, 12:48
Denizli'de paraşüt kazası: Bir yaralı
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Dinamit Tepesi'ndeki alandan atlayış yapan Y.E, kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengesini kaybetti.

Rüzgarın etkisiyle savrulan sporcu, alana yakın bölgeye düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaralıyı bölgeden tahliye etti.

Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 


Denizli paraşüt kaza

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