Denizli'de paraşüt kazası: Bir yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan sporcu düşerek yaralandı.
Dinamit Tepesi'ndeki alandan atlayış yapan Y.E, kısa süre sonra paraşütün ters rüzgar alması sonucu dengesini kaybetti.
Rüzgarın etkisiyle savrulan sporcu, alana yakın bölgeye düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaralıyı bölgeden tahliye etti.
Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Video Haberler
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- 'Yanlış Anlaşılma' saldırısı: 2 yaralı, 6 gözaltı
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Seks yaparken arabaları çalındı
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- 'Old Firm' derbisinde 4 gollü galibiyet!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- 'Diploması olmayanlar bize ahkâm kesemez'
- 'Kadın vampir' iskeleti keşfedildi
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü