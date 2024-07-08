Denizli'de parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:49
Denizli'de parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü
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Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta Osman Petem ile H.G, R.G, ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.K'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Petem, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Petem, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K ile H.G ve R.G gözaltına alındı.


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