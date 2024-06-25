Denizli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:41
Denizli'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde M.K. idaresindeki 20 V 6695 plakalı hafif ticari araç, Ankara Bulvarı'nda bariyere çarptı.

Kazada, sürücüsü ile 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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