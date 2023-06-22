Denizli'de pompalı tüfek dehşeti: Sokak ablukaya alındı

Denizli’de mahallede bulunan kişilerle kavga eden şahıs eline aldığı pompalı tüfekle sokak ortasında havaya ateş ederek dehşet saçtı. Kameraya yansıyan o anlarda polis çelik yelek giyip yolu kapattı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:04
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi üzerinde mahallede bulunan kişilerle tartışma yaşayan Nuri A., eline pompalı tüfeği aldı.

Sokağa çıkan şüphelinin havaya rastgele ateş etmesinin ardından yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, sokağı abluka altına alarak trafiğe kapattı.

Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda çelik yelek giyen polislerin uyarısına aldırış etmeyen şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan babasına da kulak asmayarak pompalı tüfeği tekrar ateşledi.

Korku dolu anların yaşandığı dakikalarda bağırmaya başlayan şüpheli, yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından babası tarafından ikna edildi ve elindeki pompalı tüfek alındı.



Şüpheli, polise sarılarak olayı anlatmaya başladı. Sakinleşmesinin ardından Nuri A. ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.


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