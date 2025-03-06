Denizli’de sahte MİT mensubu tutuklandı: Telsizle güven sağladı, insanları dolandırdı
Denizli’de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan A.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Evinde yapılan aramada askeri üniforma, telsiz ve jandarma amblemli anahtarlık bulunan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Denizli'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yıllarca kendisini MİT mensubu olarak tanıtan ve bu yolla insanları kandırarak paralarını alan Adnan K., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde bir süredir şüpheliyi takip ediyordu. Fabrikada işçi olarak çalıştığı tespit edilen A.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, dolandırıcılıkta güvenilir görünmek için kullandığı askeri üniforma, telsiz, cep telefonu ve jandarma amblemli anahtarlık ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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