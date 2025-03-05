Kendileri 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar!
Erzurum'da, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı. Polis, yaptığı çalışmalarda iki olayda 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılığın önüne geçti.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar tarafından Aziziye ve Palandöken ilçelerindeki 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Aziziye ilçesinde ikamet eden B.P.'nin söz konusu kişilerin yönlendirmesiyle evinde biriktirdiği altınların tamamını bozdurup gönderilen IBAN numarasına 902 bin lira yatırdığı belirlendi.
Bankayla iletişime geçen ekipler, gönderilen paranın 900 bin lirasına bloke konulmasını sağladı.
IBAN'dan yola çıkan polis, banka çalışanlarıyla yaptıkları görüşmelerde söz konusu hesaptan İstanbul'un Avcılar ilçesinden para çekilmeye çalışıldığını öğrendi.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen Erzurum polisinin durumu bildirmesiyle İ.K., S.K. ve C.T.'nin bankada suçüstü yakalanması sağlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
DİĞER DOLANDIRICILIĞIN ŞÜPHELİLERİ ARANIYOR
Öte yandan ekipler, Palandöken ilçesinde ikamet eden B.P. ile eşi İ.P.'nin de aynı yöntemle evdeki altınlarını bozdurarak gönderilen IBAN numarasına 200 bin lira yatırdığının tespiti üzerine harekete geçti.
Ekipler, IBAN numarasının ait olduğu bankayla iletişime geçerek paraya bloke koydurdu. Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Polis, yaptığı çalışmalarda iki olayda toplam 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılığı engelledi.
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