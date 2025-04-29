Denizli'de sır olay: 17 yaşındaki engelli çocuk boş arazide ölü bulundu
Denizli’nin Buldan ilçesinde, tarım işçisi olan ailesiyle birlikte kente gelen 17 yaşındaki engelli çocuk boş arazide ölü olarak bulundu.
Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde; mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan Denizli’ye gelen 17 yaşındaki engelli Salih Sezer, Karaköy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide ölü olarak bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan engelli gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
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