Denizli'de sır olay: 17 yaşındaki engelli çocuk boş arazide ölü bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde, tarım işçisi olan ailesiyle birlikte kente gelen 17 yaşındaki engelli çocuk boş arazide ölü olarak bulundu.

Denizli'de sır olay: 17 yaşındaki engelli çocuk boş arazide ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:59

Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde; mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan Denizli’ye gelen 17 yaşındaki engelli Salih Sezer, Karaköy Mahallesi yakınlarındaki boş arazide ölü olarak bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

İhbar üzerine bölgede jandarma ekipleri sevk edildi. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan engelli gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.


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