Denizlispor amatöre düştü: Taraftarlardan maç sonu büyük tepki!
Denizlispor, kendi sahasında ağırladığı Niğde Belediyesi Spor ile 1-1 berabere kalarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Denizlispor taraftarları maçın ardından tepki gösterdi.
Profesyonel liglerde 1966-67'den bu yana yer alan ve bu yıl Nesine 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.
Ligin 30. haftasında bugün konuk ettiği Niğde Belediyesi Spor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor, sezonu 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgiyle kapattı.
Bu sezon 21 puanda kalan Ege temsilcisi, 7 Eylül Turgutlu 1984'ten sonra Bölgesel Amatör Ligi'ne düşen ikinci takım oldu.
Denizlispor'u bu sezon Çağdaş Mavioğlu, Şükrü Akar, Ali Yalçın ve Kürşat Taş çalıştırdı.
TARAFTARLAR KOLTUKLARI SAHAYA ATTI
Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2022-23'te 1. Lig'e düştü, geçen yıl da TFF 2. Lig'de tutunamayarak düştüğü 3. Lig'de mücadele eden Denizlispor amatör lige düştü.
2002-03 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.
Denizlispor taraftarları, bugün oynanan maçın ardından koltukları kırarak sahaya attı. Polis ekipleri sahada güvenlik önlemi aldı.
Spor Haberleri
- Trabzon'da 11'ler belli oldu!
- Fenerbahçe'den hakem tepkisi
- İstanbul Yarı Maratonu'na Kenyalılar damga vurdu
- Kızını kaybeden Bülent Uygun'dan acı paylaşım
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Liverpool, şampiyonluk için sahada!
- Juventus'un konuğu Monza!
- Inter'in konuğu Roma!
- Manchester City'nin rakibi Nottingham Forest!
- Liverpool'un konuğu Tottenham!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'