Denizli'de 'sis' kazaya neden oldu: 3 polis yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Tavas makası mevkisinde, yoğun sis nedeniyle bölgede önlem alan trafik polislerine ait 2 ekip aracına çarptı.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada polis memurları Ö.E, B.G. ve M.T. yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Denizli
En Çok Okunan Haberler
-
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!