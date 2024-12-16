Denizli'de 'sis' kazaya neden oldu: 3 polis yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir otomobilin, sis nedeniyle yolda önlem alan trafik ekibi araçlarına çarpması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Denizli'de 'sis' kazaya neden oldu: 3 polis yaralandı
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:44

Alınan bilgiye göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Tavas makası mevkisinde, yoğun sis nedeniyle bölgede önlem alan trafik polislerine ait 2 ekip aracına çarptı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada polis memurları Ö.E, B.G. ve M.T. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Denizli

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