Denizli'de 'sis' kazaya neden oldu: 3 polis yaralandı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:44

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:45

Alınan bilgiye göre, M.K (74) idaresindeki 09 EH 424 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Tavas makası mevkisinde, yoğun sis nedeniyle bölgede önlem alan trafik polislerine ait 2 ekip aracına çarptı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada polis memurları Ö.E, B.G. ve M.T. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.