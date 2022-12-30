Denizli'de sobadan sızan gaz can aldı
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhüyük Mahallesi'nde 68 yaşındaki Mehmet Akgün’den haber alamayan yakınları eve giderek kendisine ulaşmaya çalıştı.
Kapının açılmaması üzerine ekiplerle beraber içeri giren yakınları Mehmet Akgün'ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından vefat ettiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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