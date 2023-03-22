Denizli'de şüpheli ölüm: Epilepsi hastası kadın 3. kattan düştü

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:20

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:20

Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre; bir sitedeki bulunan 3. kattaki evinin balkonuna çıkan epilepsi hastası Neşe Gün (54), iddiaya göre 'dengesini kaybetmesi sonucu' yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü.

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Sesleri duyan aile yakınları, karşılaştığı manzara sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.



Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, evde ve cansız bedende detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.