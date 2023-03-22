Denizli'de şüpheli ölüm: Epilepsi hastası kadın 3. kattan düştü
Denizli’de epilepsi hastası olan kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre; bir sitedeki bulunan 3. kattaki evinin balkonuna çıkan epilepsi hastası Neşe Gün (54), iddiaya göre 'dengesini kaybetmesi sonucu' yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü.
KURTARILAMADI
Sesleri duyan aile yakınları, karşılaştığı manzara sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, evde ve cansız bedende detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Togg'un adı da Fransa'dan
- Şengör yayında küfür etti: Konuklar gülme krizine girdi
- '3. kez adaylık' sorusu...
- AKP'li belediyelerden İBB'nin iftar çadırlarına engel
- Yaralı dağcı için nefes kesen kurtarma operasyonu
- İYİ Partili Çömez'den bomba iddia: Ankara'da görüştüler
- Kılıçdaroğlu tarih verdi
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e suikast girişimi
- AYM, HDP için kararını yarın verecek