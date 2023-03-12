Denizli Valisi Ali Fuat Atik kimdir? Ali Fuat Atik nereli, kaç yaşında?
Deprem bölgesine Koordinatör Vali olarak Ali Fuat Atik'in kanser hastası olduğu öğrenildi. Hastalığını gizleyen Ali Fuat Atik'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Denizli Valisi Ali Fuat Atik kimdir? Ali Fuat Atik nereli, kaç yaşında?
Ali Fuat Atik, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliği’ne atandı. Ali Fuat Atik'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
DENİZLİ VALİSİ ALİ FUAT ATİK KİMDİR?
Ali Fuat Atik, 1975'te Trabzon'da doğdu. Ali Fuat Atik, ilk ve ortaöğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimini tamamladı.
3 Kasım 2002'de başlayan 87. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu üstün başarı ile tamamlayan Ali Fuat Atik, sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay, Bolu-Mengen kaymakamlık görevleri ile Ardahan vali yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliği’ne atanan Ali Fuat Atik, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliği’ne atandı.
ÖZEL YAŞAMI
Ali Fuat Atik, evli ve iki çocuk babasıdır.
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