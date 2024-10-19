Denizli'de tefecilik operasyonu: 250 bin TL değerinde senetler ele geçirildi

Denizli’de tefecilik yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 250 bin TL değerinde senetler ele geçirildi.

Denizli'de tefecilik operasyonu: 250 bin TL değerinde senetler ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:41

Denizli Emniyet Müdürlüğü tefecilik yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Yapılan planlı fiziki ve teknik takiplerin sonucunda 18 vatandaşım mağdur edildiği tespit edildi.

Tefecilik yapan şahsın ikametine yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 250 bin 50 TL değerinde 34 adet senet, tefe kapsamında alacak vereceklerin kayıt altına alındığı 2 adet ajanda ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Tefecilik #Denizli

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