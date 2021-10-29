Denizli'de tepki çeken sağlık çalışanı heykelleri kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkındaki estetik ve mimari yapısı nedeniyle yoğun eleştiri alan heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 17:49
Denizli'de tepki çeken sağlık çalışanı heykelleri kaldırıldı
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Belediyenin koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan, görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.

Heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

Heykellerin yerine ‘Çalıştıkça büyür aşkımız’ yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.



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