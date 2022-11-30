Denizli'de kadın cinayeti: Eşinin başını kesti, babasını bıçakladı!

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:07

Denizli’de anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki eşi E.I ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan A.E.I, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı.

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı A.E.I, daha sonra eşini evden zorla dışarıya çıkardı. E.I'yı 100 metre ilerideki boş araziye götüren A.E.I, burada E.I'nın başını keserek öldürdü.

ANNE İHBAR ETTİ

Olayın şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Oğlunun, babasını bıçakladığını ve karısının başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine jandarma ekipleri adrese geldi. Ekipler, boş arazide kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Tartışmanın yaşandığı adrese giden jandarma ekiplerini karşısında gören A.E.I, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eşini vahşice öldüren fail gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.E.I.’nın rahatsızlığına bağlı ilaçlar kullandığı iddia edildi. E.I'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için PAÜ adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaralı babanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.