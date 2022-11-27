Bolu'da kadın cinayeti: Selcan'ı katledip, aynı silahla intihar etti
Bolu'da, Umutcan İlter (25) isimli erkek, sokakta tartıştığı ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Selcan Dönmezer'i (24) tabanca ile vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.
Alpağutbey Mahallesi Zerdali Sokak’ta, 27 Kasım Pazar saat 12.00 sıralarında Umutcan İlter ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen Selcan Dönmezer arasında tartışma çıktı.
SELCAN'I KATLEDİP, İNTİHAR ETTİ
Tartışma sırasında İlter, yanındaki tabancasını çekip Selcan Dönmezer'i vurdu. Ardından İlter, silahın namlusunu kendisine doğrultup, tetiği çekti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı, gelen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Ancak Umutcan İlter ve Selcan Dönmezer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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