Üniversite öğrencisi yatağında ölü bulundu
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde okuyan 20 yaşındaki Ezgi Erdoğan, Serdivan ilçesinde yaşadığı evde arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu.
Olay sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya ve İletişim Programı öğrencisi Ezgi Erdoğan’ı arkadaşı yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne kaldırıldı.
Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Çorum’a gönderildi. Serdivan Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nde staj yapan genç kızın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.
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