Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Çaycuma ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Ümmühan Yurtbay, evinde ölü bulundu. Yurtbay'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Zonguldak'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 14:14

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan Ümmühan Yurtbay'dan (42) haber alamayan yakınları, Yurtbay'ın evine geldi. 

Yurtbay'ı hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybettiği anlaşılan Yurtbay'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.


Etiketler: #otopsi #Ölüm #Soruşturma #zonguldak

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