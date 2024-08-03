Denizli’de yalnız yaşadığı şahıs evde ölü bulundu
Denizli’de yalnız yaşadığı evde polis tarafından ölü olarak bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde polis ekipleri bir dosya ile ilgili bilgisine başvurmak için gittiği evine yaklaştığı zaman duydukları kötü kokudan şüphelenerek girdiklere evde Ahmet Özel Yanık’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığı fark etti.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine öldüğü belirtildi. Olay yerinde incelemerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
Cenazesi bugün adli tıp kurumunun morgundan alınıp mahallesinde bulunduğu mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ
Ahmet Özel Yanık’ın yetiştirme yurdunda büyüğü ve kimsesi olmadığı belirtildi. Ayrıca Yanığın ilçede faaliyet gösteren bir eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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