Denizli'de sır olay: Çöpten çıkan 'kemikler' panik yarattı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:44

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:45

Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusunda insana ait olduğu düşünülen kemiklere rastladı.

Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti.

Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden birkaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu.

UZMANLAR 'İNSAN KEMİĞİ OLABİLİR’ DEDİ

Yapılan incelemelerin ardından doktorlar, kemiklerin bir tıp öğrencisinin kullandığı iskelet maketi olabileceği ihtimalinde bulunurken, gerçek insan kemiği olmasının da muhtemel olduğunu söyledi. Uzman görüşleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde detaylı inceleme talimatı verdi.

Çöp kovasını boşaltan polis ekipleri tüm parçaları tek tek inceledi. İncelemelerin ardından toplanan kemikler incelenmek üzere İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilecek.

Laboratuvarda yapılacak incelemelerin ardından kemiklerin bir insana mı yoksa makete mi ait olduğu kesinleşecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.