Denizli'nin ardından Mersin'de orman yangını!
Mersin'in Akdeniz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Mersin Akdeniz'de Hebilli Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye 4 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
1500 HEKTAR YANMIŞTI
Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 Ekim'de çıkan ve 29 saatte söndürülen orman yangınında ilk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüştü.
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