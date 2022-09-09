Denizli'nin ardından Mersin'de orman yangını!

09 Eylül 2022 Cuma, 16:24

Mersin Akdeniz'de Hebilli Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbarla bölgeye 4 helikopter ve 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

1500 HEKTAR YANMIŞTI

Mersin'in Gülnar ilçesinde 7 Ekim'de çıkan ve 29 saatte söndürülen orman yangınında ilk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüştü.



