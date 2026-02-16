Cumhuriyet Gazetesi Logo
Depoda binlerce litre sahte içki bulundu: 'Haberim yok' dedi!

Depoda binlerce litre sahte içki bulundu: 'Haberim yok' dedi!

16.02.2026 10:32:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Depoda binlerce litre sahte içki bulundu: 'Haberim yok' dedi!

Adana'da sahte içki dağıtımı yapıldığı belirlenen depoya yapılan baskında 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan şüphelinin, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki dağıtımı yapılan deponun yerini deşifre etti.

Image

BİNLERCE LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler söz konusu depoya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda T.T. (30) gözaltına alındı. Depoda bulunan yüzlerce şişenin içerisinde toplamda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzerine el konuldu.

Gözaltına alınan T.T.'nin sorgusunda, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #Adana #Sahte içki