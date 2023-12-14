Depolama tankı fabrikasında yangın!
Kocaeli'nde depolama tankı üretimi yapan fabrikanın bacasında yangın çıktı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bir depolama tankı üretim fabrikasının bacasında sistemsel arıza nedeniyle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Bina boşaltılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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