Depolama tankı fabrikasında yangın!

Kocaeli'nde depolama tankı üretimi yapan fabrikanın bacasında yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:29
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bir depolama tankı üretim fabrikasının bacasında sistemsel arıza nedeniyle saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Bina boşaltılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


kocaeli Yangın fabrika baca

İlgili Haberler

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın!

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın!
Acı olay... Emekli astsubay evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!

Acı olay... Emekli astsubay evinde çıkan yangında hayatını kaybetti!
Polonya meclisindeki Yahudi bayramına 'yangın tüplü' müdahale

Polonya meclisindeki Yahudi bayramına 'yangın tüplü' müdahale

En Çok Okunan Haberler