Depoya 'kumar' baskını: 18 kişiye 32 bin lira ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde camları kağıtlarla kaplı depoya yapılan baskında tombala ve kumar oynadığı belirlenen 18 kişiyi 32 bin 742 lira ceza kesildi.

DHA
10 Nisan 2022 Pazar, 16:30
Depoya 'kumar' baskını: 18 kişiye 32 bin lira ceza
Abone Ol google-news

Karasu ilçesi, Tepetarla Mahallesi'nde bir kahvehaneye ait deponun camlarının kağıtlarla kaplı olduğunu gören jandarma ekipleri, içeriden yüksek ses geldiğini fark etti.

Gece yarısı depoya baskın yapan ekipler, M.K.'ye ait kahvehanenin deposunda tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti. M.K. hakkında 'kumar oynatmak' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Depoda kumar oynadığı belirlenen 18 kişiyi de '5326 sayılı kanunun 34'üncü maddesine muhalefet etme suçu'ndan kişi başı 1819 lira olmak üzere toplam 32 bin 742 lira idari para cezası kesildi.


sakarya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler