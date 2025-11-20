Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.11.2025 14:08:00
Deprem anı kameraya yansıdı... İşyerindekiler panikle kaçtı!

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de hissedildi. Deprem sırasında bir işyerinde çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar kameraya yansıdı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Gaziantep kent merkezi ile bölgeye yakın olan İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı yurttaşlar evlerinden ve işyerlerinden dışarı çıktı.

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

Deprem sırasında İslahiye ilçesinde bir işyerinde yaşanan panik anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde depremi hisseden işyerindeki çalışanlar ve müşterilerin hemen ayağa kalkarak dışarı çıktıkları anlar yer aldı. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

