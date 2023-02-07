Malatya'da depremzedelere 36 saat sonra yemek yardımı geldi
Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden etkilenen Malatya’da yurttaşlar yemek alabilmek için uzun kuyruklara girdi. Depremin üzerinden yaklaşık 36 saat geçtikten sonra depremzedelere verilen ilk yemek türlü ve bir somun ekmek oldu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıcı etki yarattı. Malatya'da depremden ağır biçimde etkilendi. Malatya’daki depremde 166 kişi yaşamını yitirdi.
Geride kalan yurttaşlar ise geceyi soğukta yardım bekleyerek geçirdi. Yurttaşlar gıda, çadır ve battaniye yardımının zamanında ulaşmamasından şikayetçiydi.
Malatya Merkez Spor Salonu’na sığınan yurttaşların depremin üzerinden yaklaşık 36 saat geçtikten sonra yardım olarak ulaştırılan ilk yemeği türlü ve bir somun ekmek oldu.
Yurttaşlar yemekten bir tabak alabilmek için 200 metreyi bulan kuyruğa girdi.
Öte yandan Malatya’ya da yardımlar ulaşmaya başladı. Ancak köylere yeterli yardımın halen gitmediği öğrenildi.
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