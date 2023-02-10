Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor: Her can bir umut

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 16:02

Tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5'inci günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve Osmaniye'de büyük yıkıma yol açtı.

Kritik ilk 72 saatin geride kaldığı arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ediyor. Kurtarılan her bir can ise, bir umut olmayı sürdürüyor.

ARZU APARTMANI'NIN ENKAZINDAN 2 KİŞİ DAHA 107 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazından depremden 107 saat sonra 2 kişinin daha kurtarılmasıyla göçük altından sağ çıkarılan kişi sayısı 8'e yükseldi.

ANNE VE OĞLU ENKAZDAN KURTARILDI

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi, depremin 4. gününde anne ve 15 yaşındaki oğlunu enkazdan sağ çıkardı.

106. SAATTE KURTARILDI

Malatya'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki bir kadının, deprem 106 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldığı kurtarıldığı bildirildi.

105 SAAT SONRA BİRİ ÇOCUK İKİ KİŞİ KURTARILDI

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi, yaralı olarak çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN'DA 104. SAATTE KURTARILDILAR

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman çavuş olarak Osman Fırat, depremden 104 saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri tarafından sağ kurtarıldı.

Adıyaman'da ise, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri (JAK), Yavuz Selim Mahallesi Atataürk Bulvarı Göçer Apartmanı enkazından 60 yaşındaki Eyüp Ak'ı yaralı olarak çıkardı.

Depremden 104 saat sonra enkazdan çıkarılan Eyüp Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3,5 YAŞINDAKİ ZEYNEP ELA DEPREMDEN 103 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda, bir binanın enkazında sağ kişilerin olduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda, Zeynep Ela Parlak adlı 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı. Depremin 103. saatinde enkazdan sağ çıkarılan Zeynep Ela Parlak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

102 SAAT SONRA UMUT DOLU KURTULUŞ

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Yaşamkent Sitesi'nde bulunan bir binanın enkazında çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 27 yaşındaki Büşra Atalay Aslan'ı depremden 102 saat sonra kurtardı.

AYNI ENKAZDAN 6 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi.

Çalışmalar sonucunda depremden 101 saat sonra 6 kişi sağ olarak çıkarıldı. Kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ANNE VE KIZI DEPREMDEN 101 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezde bulunan Serçim Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yapan ekipler, depremden 101 saat sonra önce anne Canan Şavkılı'yı enkazdan sağ olarak çıkarttı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa bir süre sonra da 11 yaşındaki Melike Şavkılı'yı kurtardı.

101 SAAT SONRA ANNE VE OĞLU ENKAZDAN ÇIKARILDI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan 32 yaşındaki Sabahat Varlı ve 10 yaşındaki oğlu Serhat Varlı, 101 saat sonra sağ çıkarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

99. VE 101. SAATTE İKİ KIZ KARDEŞ KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, Kahramanmaraş’ta depremin 99’uncu saatinde 15 yaşındaki Ayfer’i, 101’inci saatinde ise 13 yaşındaki kardeşi Fatma’yı enkazdan sağ çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği üzerine Zeynep Bastık’ın Gül Beyaz Gül şarkısını dinletti. İtfaiye erleri, dondurma yemeyi özlediğini söyleyen Ayfer'e birlikte dondurma yeme sözü verdi.

İki kardeş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BABASI ÜMİDİNİ KESMİŞTİ, 100. SAATTE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Adıyaman'da Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki Karapınar Caddesi'nde bulunan Akgül Apartmanı enkazındaki 28 saatlik çalışmanın ardından, 36 yaşındaki Cemile Hasar bilinci açık olarak çıkarıldı.

Kızını kurtaran Tayvanlı ve Türk ekiplere sarılarak teşekkür eden baba Mehmet Hasar, “Ümidimi kesmiştim. Tam o anda gençler imdadımıza yetişti. Allah herkesten razı olsun. Ekipler gece 4’te yetiştiler. Çok mutlu olduk. İnşallah tüm insanlarımız sağ salim kurtulurlar” dedi.

Hastaneye kaldırılan Cemile Hasar’ın bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DEPREMİN 100. SAATİNDE UMUT DOLU BİR KURTULUŞ DAHA

Adıyaman'daki Saadet Apartmanı'nda da, arama kurtarma ekiplerinin 18 saatlik çalışması sonucu, enkaz altında kalan kadın yaralı olarak çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan kadın hastaneye sevk edildi.

99 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın enkazından, 43 yaşındaki Döne Sürücü adlı yurttaş 99 saat sonra sağ olarak çıkartıldı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

ENKAZ ALTINDAKİ 98 SAATLİK ACI BEKLEYİŞ MUTLU SONLA BİTTİ

Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan ve adının Hüseyin olduğu öğrenilen yurttaş, Kocaeli itfaiyesi tarafından 98 saat sonra kurtarıldı. Depremzede sedye ile taşındığı sırada itfaiye erinin, "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" sözleri ise yürekleri ısıttı.

1,5 YAŞINDAKİ SELA VE AİLESİ 96. SAATTE KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgan Paşa Mahallesi'ndeki Şehit Mehmet Duran Caddesi'nde bulunan Huzur Apartmanı enkazında çalışma yapan Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleri, bebek sesi duyarak çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yoğun çabalar sonrası 1,5 yaşındaki Sela bebek enkazdan sağ çıkarıldı. Ardından Sela’nın annesi, babası, kardeşi ve dayısı da enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

8 YAŞINDAKİ ASYA, 96 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, 8 yaşındaki Asya Dönmez'i yıkılan binanın enkazından 96 saat sonra sağ olarak kurtardı.

95 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde görevli madenciler, deprem sonrası görevlendirildikleri Kahramanmaraş’ta 95 saat sonra yaşlı bir kadını enkazdan çıkardı.

Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

94 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Gaziantep'te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu.

Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın enkazında günlerdir nöbet tutan baba Korkut ise, oğlunun 94 saat sonra kurtarılması üzerine büyük sevinç yaşadı.

ANNESİNİN SİPER OLDUĞU EYLÜL, 94 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Eylül, depremin 94. saatinde binanın enkazından canlı çıkarıldı. Annesinin Eylül'ü kucağına alarak siper olduğu, ancak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eylül'ün küçük kardeşinin de yaşamını yitirdiği, ancak babasının yaşadığı belirtildi.

DEPREMDEN 92 SAAT KURTARILAN HATİCE, EL SALLAYARAK ÇIKTI

Kahramanmaraş’ta Manolya Apartmanı’nın enkazında kalan 33 yaşındaki Hatice Özçelebi, 92 saat sonra ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Hatice enkazdan el sallayarak çıkarken, yaşanan mutluluk kameralara yansıdı. Ardından enkaz altından anne Mihriban Özçelebi (63) de çıkarıldı.

92 SAAT SONRA MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 92 saat sonra adının Züleyha olduğu öğrenilen 42 yaşındaki kadını enkaz altından kurtardı.

Ekipler, gözyaşları içinde enkazdan çıkan akrabasını görmek isteyen yurttaşa, "Sana çıkaracağız demiştik" dedi.

10 GÜNLÜK YAĞIZ ULAŞ BEBEK VE ANNESİ 90 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkaz altından 90 saat sonra 10 günlük Yağız Ulaş bebek ve annesi enkazdan sağ olarak çıkartıldı. İBB ekipleri tarafından çıkarılan Yağız Ulaş bebek, sağlık ekipleri tarafından annesi ile birlikte hastaneye sevk edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu gelişme üzerine yaptığı paylaşımda, “Yağız Ulaş bebek sadece 10 günlük. Depremden 90 saat sonra Hatay Samandağ'da annesi ile birlikte enkazdan çıkarıldı” ifadelerine yer verdi.

90 SAAT SONRA MUCİZE KURTULUŞ

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci, yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz yığınlarının arasından çıkartılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.