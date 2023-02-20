Deprem bölgesinde çalışmalara katılan 32 kişilik itfaiye ekibi İstanbul'a döndü

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 32 kişiden oluşan itfaiye ekibi İstanbul'a döndü.

DHA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:15
Deprem bölgesinde çalışmalara katılan 32 kişilik itfaiye ekibi İstanbul'a döndü
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin birçok ilinden harekete geçen itfaiye ekipleri, 11 ilde enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber oldu.

TSK'YE AİT UÇAKLA GELDİLER

Hatay'da enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'na getirilen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla havalimanından ayrıldı.


itfaiye deprem bölgesi deprem

İlgili Haberler

İstanbul’da 7.5 ve üzeri şiddetli bir depremde 491 bin bina hasar alacak

İstanbul’da 7.5 ve üzeri şiddetli bir depremde 491 bin bina hasar alacak
'Güvencesiz kalmaya mahkûm': Deprem kiracıları nasıl etkiliyor?

'Güvencesiz kalmaya mahkûm': Deprem kiracıları nasıl etkiliyor?
Düzce depreminde müteahhitliğini yaptıkları bina 20 kişiye mezar olmuştu: Suçlu Saray’ın danışmanı

Düzce depreminde müteahhitliğini yaptıkları bina 20 kişiye mezar olmuştu: Suçlu Saray’ın danışmanı

En Çok Okunan Haberler