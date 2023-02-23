Deprem bölgesinde hakkında kayıp ihbarı olan çocuklar bulunamıyor: Neredeler?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:12

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:23

Kahramanmaraş merkezli 7,7, ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremlerin ardından enkazdan çıkarılan, ancak sonrasında aileleri tarafından bir haber alınamayanların sayısı artıyor.

"KAÇ ÇOCUK KAYIP?"

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, hakkında kayıp ihbarında bulunulan çocuklar için Meclis’e iki soru önergesi verdi. Birinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diğerinin ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yanıtlanmasını talep eden CHP’li Bülbül, önergelerinde 6 Şubat’ta yaşanan depremden sonra kaç çocuk hakkında kayıp ihbarı verildiğini, kaçının bulunduğunu ve kaçının hâlâ kayıp olduğunu sordu.

"CİDDİ BİR KAYIP ÇOCUK SORUNU VAR"

Bülbül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların bu tür olağanüstü durumlardan, yetişkinlere göre çok daha fazla etkilendiğini belirterek, ciddi bir “kayıp çocuk” sorunu olduğunu söyledi.

Hatay’da enkazdan çıkarılan bir çocuğun Ankara’daki hastanelerde bile arandığını belirten Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı çocukların hastanelere giriş kayıtları var, ama hastanede yok. Bazı çocukların bilincinin kapalı şekilde hastanelere getirildiği bilgisi var, ancak hastaneye giriş kaydı yok. Bazı çocuklar İstanbul’da evlerde bulunurken, oraya neden, nasıl ve kimler tarafından götürüldüğü meçhul. Organ mafyası, tarikat evleri gibi iddialar ortalıkta. İnsanlar sosyal medya aracılığı ile çocuklarını bulmaya çalışıyor. Bu durum çocuk koruma sisteminin çöktüğünü ya da belki de hiç işletilmediğini gösterir. Sistemde büyük bir zafiyet, çürümüşlük var. İlgili Bakanlıklar kaç çocuğun kayıp olduğuna dair resmi bir açıklama yapmaktan neden kaçınıyor? Bu ciddi bir sorun. Hep birlikte çocukların nerede olduğunu sormak zorundayız.”

CUMHURİYET DE KONUYU GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Tuluhan Tekelioğlu tarafından kaleme alınan yazıda, enkazdan yaralı çıkarılan iki çocuğa da ulaşılmadığına dikkat çekildi.

Onlarca aileden ihbar yağdığını vurgulayan Tekelioğlu yazısında, "Erva Aktaş, Kahramanmaraş’ta enkazdan yaralı çıkarıldı. Hastaneye girişi yapıldı. Sonra 10 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı... Depreme Hatay Antakya’da yakalanan Berkcan Akdağ’ın (9) ise ölüsü de dirisi de bulunamadı. Çocuklar kayıp, aileler perişan..." bilgilerini paylaştı.