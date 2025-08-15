Cumhuriyet Gazetesi Logo
Deprem bölgesinde hasar tespiti: 831 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

Deprem bölgesinde hasar tespiti: 831 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

15.08.2025 00:56:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Deprem bölgesinde hasar tespiti: 831 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

Bakan Kurum Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Kurum, “Şu ana kadar 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Image

Bakan Kurum, 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar 129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendiğini bildirdi. Tespitler sonucunda 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun belirlendiğini belirten Kurum, bu bölümlerin 815’inin Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunduğunu kaydetti.

Hasar tespit çalışmalarının yarın tamamlanacağını belirten Kurum, "Yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız" dedi.

İlgili Konular: #Murat Kurum