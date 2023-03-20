Deprem bölgesinde iki yüz bini aşkın hamile kadın var: 'Koşullar zor, hijyen yok'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

Cumhuriyet, deprem bölgesindeki hamile kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin kadın dernekleri ve doktorlarla konuştu.

"GEBE SAĞLIĞI SORUNU VAR"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Sağlığı Kolu’ndan doktor Seda Kuzucu, “Kadın sağlığı şu an deprem bölgesinde büyük sorun. Gebe sağlığı ise daha büyük sorun. Çok fazla gebe var. Barınma ve tuvalet sorunu çözülememiş durumda. Bu büyük bir sıkıntı. Ben gebeyi muayene ettiğimde bol su tüketmesi gerektiğini söylüyorum. Ancak bana tuvalet sorunundan dolayı su içemediklerini söylüyorlar” dedi.

Kuzucu sorunları şu ifadelerle özetledi:

“Mesela kronik hastalığı olan gebeler var. Bunların takipleri yapılamıyor. Bir diğeri de tabii ki enfeksiyon. Gebelik zaten enfeksiyona zemin hazırlayan bir süreç. Bu barınma koşulları ve beslenme koşullarıyla kötü bir hal alıyor. Yine hem gebelik için hem de hemen doğum sonrası dönem için bunlar sıkıntılı şeyler. Rutin kontrole gelen bir gebeye, süreç hakkında bilgi veriyorduk. Ancak gebeler gittikleri hastanelere bazen bir daha gidemiyorlar. Kronik hastalık gibi gebelik gibi süreçlerde takibe ihtiyacı olan insanların işi çok zor şu an orada.”

(Diyarbakır’da bir araya gelen gönüllü doktorlar, çadır kentte kalan depremzede hamile kadınlara hizmet veriyor.)



"STRES YAŞIYORLAR"

Kadın Savunma Ağı’ndan Esma Çağlak bölgeden bilgiler verdi. Çağlak, “Hamile kadın sayısı bölgede çok fazla. Son dönemde TTB’nin kadın sağlığı çadırı var. Orada kadın doğumcu oluyor. Orada biraz doğrudan destek alabiliyorlar. Bizler de gittiğimiz çadırlarda sağlık sorunları olup olmadığını soruyoruz. Ancak bunun bir de psiko-sosyal kısmı var. Hamile olmak bu koşullarda çok zor. Artçılar devam ediyor ve kadınlar bu durumdan dolayı stres yaşıyor. Tuvalete ve banyoya erişim o kadar zor ki” ifadelerini kullandı.

