Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem! Gaziantep, Niğde, Şanlıurfa ve Kayseri gibi çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 15:59

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 17:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.54'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7.5 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntı Gaziantep, Niğde, Şanlıurfa ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

AFAD bölgede, saat 15.56'da da 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

ART ARDA DÖRT DEPREM

AFAD bölgede, saat 16.36'da 3.6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.