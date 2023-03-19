Son dakika... Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem! Gaziantep, Niğde, Şanlıurfa ve Kayseri gibi çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde art arda dört deprem meydana geldi. 4.4, 4.1, 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde depremler çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.54'te, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.5 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntı Gaziantep, Niğde, Şanlıurfa ve Kayseri gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:15:54:25 TSİ
Enlem:38.008 N
Boylam:36.47 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/70Z276oeTi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD bölgede, saat 15.56'da da 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.1 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:15:56:45 TSİ
Enlem:38.002 N
Boylam:36.451 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/qNHTcl9OAx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:16:12:25 TSİ
Enlem:38.006 N
Boylam:36.466 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/cejBrf5ywW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ART ARDA DÖRT DEPREM
AFAD bölgede, saat 16.36'da 3.6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha kaydedildiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:16:36:38 TSİ
Enlem:38.016 N
Boylam:36.461 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Qd1QY0Yi8p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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