Deprem bölgesinde kademeli eğitimin ilk haftası bitti, tablo vahim: Okullar boş kaldı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 04:00

3 milyon 500 bin öğrenciden 3 milyon 250 binin bölgede kaldığını söyleyen Özbay şöyle konuştu: “Sınıfların yarısının dolmadığını, yarının altında kalan bölgelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi akla şu soru geliyor. Geri kalan çocuklar nerede? Bölgedeki gerici yapılanmayı bildiğimiz ve arkadaşlarımızdan bilgiler geldiği için Bakan Mahmut Özer’e şunu soruyorum. Devam etmeyen kesimin bakanlığa bağlı ekip tarafından takibi yapılıp psikososyal destek sağlanıyor mu? Yoksa bu çocuklar bölgedeki Menzil gibi tarikat ve cemaatlerin elinde olduğu bilinip göz ardı mı ediliyor?”



Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonu sağlayamadığını vurgulayarak “Bölgedeki en büyük sorun güvensizlik. Birçok öğretmenimiz göreve gidemediğinden öğretmen sıkıntısı var” dedi. Barınma sorununun sürdüğünü akataran Özbay, “Bakanlık okul çevresi hakkında bir çalışma yapmamış. Kademeli eğitim süreci üzerinden algı yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.



(Kadem Özbay)

OLDU-BİTTİ YAPIYORLAR



Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ise eğitim sürecinin koordinasyonunun bakanlıktan valiliklere kaydığını aktararak “Bakanlığın açmaya uygun görmediği Battalgazi ve Yeşilyurt’taki okulları ilçe Milli Eğitim müdürlükleri valiliklerden onay alarak 3 Nisan’da açacağına dair liste yayımladı. Hâlâ enkaz bulunan ve barınma sorununun devam ettiği bir ilçede okulların açılmasıyla neyi amaçladıklarını bilmiyoruz” diye konuştu.

Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu da “Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Bütün okulları açma derdindeler; çünkü şehrin rutin akışının devam edip ticaretin başlamısını istiyorlar” dedi.

