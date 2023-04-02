Deprem bölgesinde kademeli eğitimin ilk haftası bitti, tablo vahim: Okullar boş kaldı
Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’da 27 Mart’ta başlayan kademeli eğitimin ilk haftası geride kaldı. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, derslere katılmayan çocukların durumu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’na “Bölgedeki çocukların tarikat ve cemaatlerin elinde olduğu göz ardı mı ediliyor” sorusunu yöneltti.
3
milyon 500 bin
öğrenciden 3
milyon 250 binin
bölgede kaldığını
söyleyen Özbay
şöyle konuştu: “Sınıfların
yarısının dolmadığını, yarının
altında kalan bölgelerin
olduğunu biliyoruz. Şimdi akla
şu soru geliyor. Geri kalan
çocuklar nerede? Bölgedeki
gerici yapılanmayı bildiğimiz
ve arkadaşlarımızdan bilgiler
geldiği için Bakan Mahmut
Özer’e şunu soruyorum. Devam
etmeyen kesimin bakanlığa
bağlı ekip tarafından takibi
yapılıp psikososyal destek
sağlanıyor mu? Yoksa bu
çocuklar bölgedeki Menzil gibi
tarikat ve cemaatlerin elinde
olduğu bilinip göz ardı mı
ediliyor?”
Özbay, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın koordinasyonu
sağlayamadığını vurgulayarak
“Bölgedeki en büyük
sorun güvensizlik. Birçok
öğretmenimiz göreve
gidemediğinden öğretmen
sıkıntısı var” dedi. Barınma
sorununun sürdüğünü
akataran Özbay, “Bakanlık okul
çevresi hakkında bir çalışma
yapmamış. Kademeli eğitim
süreci üzerinden algı yapılıyor”
değerlendirmesinde bulundu.
(Kadem Özbay)
OLDU-BİTTİ YAPIYORLAR
Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara ise eğitim sürecinin koordinasyonunun bakanlıktan valiliklere kaydığını aktararak “Bakanlığın açmaya uygun görmediği Battalgazi ve Yeşilyurt’taki okulları ilçe Milli Eğitim müdürlükleri valiliklerden onay alarak 3 Nisan’da açacağına dair liste yayımladı. Hâlâ enkaz bulunan ve barınma sorununun devam ettiği bir ilçede okulların açılmasıyla neyi amaçladıklarını bilmiyoruz” diye konuştu.
Eğitim-İş Kahramanmaraş
Şube Başkanı Fuat Kuyucu
da “Oldu bittiye getirmeye
çalışıyorlar. Bütün okulları açma
derdindeler; çünkü şehrin rutin
akışının devam edip ticaretin
başlamısını istiyorlar” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- 'Kılıçdaroğlu’na tenkitler sağduyudan uzaktır'
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- Ateş eden şahıs salıverildi
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- RTÜK'ten ceza yağdı: 5 hafta yayın durdurma kararı!
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Trabzon'da gol yağmuru!