Deprem bölgesinde özel okullara verilen ‘desteğe’ Eğitim Sen'den tepki



Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 12 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve deprem bölgesindeki özel okul öğrencilerine yönelik devlet desteğini içeren tebliğe sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin kamusal eğitimi zayıflattığı ve eşitsizlikleri derinleştirdiği vurgulandı.

Tebliğe göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslâhiye ile Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören öğrencilere 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca kamu kaynaklarından “eğitim ve öğretim desteği” sağlanacak. Destek kapsamında, ilkokul (3.-4. sınıf) öğrencilerine 33.264 TL, ortaokul (7.-8. sınıf) öğrencilerine 38.880 TL, lise (11.-12. sınıf) öğrencilerine 38.880 TL yıllık özel okul ücreti desteği verilecek.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde ve dışında faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik liselere verilecek destekler ise 36.482 TL ile 77.626 TL arasında değişiyor.

“BU DESTEK EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Eğitim Sen açıklamasında, bu uygulamanın yalnızca sınırlı sayıdaki özel okul öğrencisine yarar sağladığı, depremzede halk çocuklarının ise görmezden gelindiği belirtildi. Sendika, şu eleştirilerde bulundu:

“Deprem bölgesinde yüzlerce okul hâlâ onarılmamış durumda. Binlerce öğrenci konteyner sınıflarda, ikili-üçlü sistemde, kalabalık dersliklerde öğrenim görüyor. On binlercesi barınma, beslenme ve ulaşım sorunları yaşıyor. Bu tablo ortadayken özel okullara teşvik, açık bir tercihin, yani piyasacı eğitim politikalarının sonucudur.”

“ANAYASA’YA AYKIRI, EŞİTLİK İLKESİNE ZARAR”

Eğitim Sen, özel okullara teşvik uygulamasının Anayasa’nın eşitlik ve eğitim hakkı ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, kamu kaynaklarının şu alanlara yönlendirilmesini talep etti:

Öğretmen açığının kapatılmasıDerslik ve okul inşasıÜcretsiz yemek, barınma ve ulaşım hizmetleri

"TÜM ÖĞRENCİLERE EŞİT EĞİTİM SUNMAK DEVLETİN GÖREVİ"

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Deprem bölgesindeki eğitim sorunları, özel okulları destekleyerek değil, devlet okullarına ihtiyaç duyulan yatırımları yaparak çözülür. Tüm öğrenciler için eşit ve nitelikli eğitimi sağlamak devletin asli görevidir. Eğitim Sen olarak, bu teşvik kararının karşısında durmaya ve kamu kaynaklarının halkın çocukları için kullanılması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”