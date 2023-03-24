Deprem bölgesinde salgın kapıda: 83 kişiye bir tuvalet!
Meclis’e bilgi veren AFAD başkanı, deprem bölgesinde 24 bin 680 tuvalet ve duş kurulduğunu söyledi. Bu veri, 83 kişinin bir tuvaleti kullanmak zorunda olduğunu Gösterdi. Muhalefet, “Bazı mahallelerde hiç tuvalet yok” dedi. Uzmanlar, salgın hastalık uyarısı yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu geçen günlerde toplandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer toplantıda depremlerle ilgili çalışmalardan oluşan bir sunum yaptı. Sunumda, deprem bölgesinde 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda, 40 bin 788 kişinin konteynerlerde yaşadığı belirtildi. Afet bölgesinde 24 bin 680 tuvalet-duş kurulduğu ifade edildi.
Açıklanan verilere göre afet bölgesinde bir tuvalet-duşu 82-83 kişi kullanıyor. Söz konusu tablo nedeniyle sağlık ve hijyen sorunlarının yaşanması ise kaçınılmaz olarak yorumlanıyor.
(Adıyaman’da
yurttaş ilkel yöntemlerle sorun
çözmeye çalışıyor)
SADECE BELLİ BÖLGELERDE
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, tuvaletlerin ancak ‘şanslı’ bölgelerde olduğunu söyledi. Topal, “Bazı mahallelerde tuvalet yok. Vatandaşlar yakınlarındaki kırsal bölgelere gidip ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyor. 45 gün geçmesine karşın Hatay’da mağduriyetler giderilmedi. Belli yerlerin değil her yerin ihtiyacı karşılanmalı. Duş, tuvalet gibi olanaklar kırsal kesimlerde yok. Vatandaşlar kendi olanaklarıyla, eldeki malzemelerde tuvalet inşa etmeye çalışıyor” diye konuştu.
(Serkan Topal)
‘BATAKLIK ATEŞİ’ UYARISI
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, afet bölgesindeki insanların çadır, konteyner gibi yaşam alanlarında aynı ortamda kalabalık olarak kaldığına dikkati çekti. Doğal afetler sonrası gelişen enfeksiyonların ciddi halk sağlığı sorunu oluşturabileceğine değinen Yalçın, salgın riskine karşı uyarıda bulundu.
(Ata Nevzat Yalçın)
Yalçın, “Deprem bölgesinde dış ortamda kalan insanlar, ‘leptospira’ cinsi bakteriyle enfekte olmuş hayvanın idrarıyla kirlenmiş su veya toprağa temas edilmesiyle bulaşan, ‘bataklık ateşi’ olarak bilinen ‘weil hastalığına’ maruz kalabilirler. Vahşi hayvanlarda, fare gibi kemirici hayvanlarda weil hastalığı görülebilir. Hastalık karaciğer, böbrek yetmezliğine neden olabilir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- Kahramanmaraş'ta art arda şiddetli deprem
- Sürpriz isim de aralarında...
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt