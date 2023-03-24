Deprem bölgesinde salgın kapıda: 83 kişiye bir tuvalet!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu geçen günlerde toplandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer toplantıda depremlerle ilgili çalışmalardan oluşan bir sunum yaptı. Sunumda, deprem bölgesinde 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda, 40 bin 788 kişinin konteynerlerde yaşadığı belirtildi. Afet bölgesinde 24 bin 680 tuvalet-duş kurulduğu ifade edildi.

Açıklanan verilere göre afet bölgesinde bir tuvalet-duşu 82-83 kişi kullanıyor. Söz konusu tablo nedeniyle sağlık ve hijyen sorunlarının yaşanması ise kaçınılmaz olarak yorumlanıyor.

(Adıyaman’da yurttaş ilkel yöntemlerle sorun çözmeye çalışıyor)



SADECE BELLİ BÖLGELERDE

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, tuvaletlerin ancak ‘şanslı’ bölgelerde olduğunu söyledi. Topal, “Bazı mahallelerde tuvalet yok. Vatandaşlar yakınlarındaki kırsal bölgelere gidip ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyor. 45 gün geçmesine karşın Hatay’da mağduriyetler giderilmedi. Belli yerlerin değil her yerin ihtiyacı karşılanmalı. Duş, tuvalet gibi olanaklar kırsal kesimlerde yok. Vatandaşlar kendi olanaklarıyla, eldeki malzemelerde tuvalet inşa etmeye çalışıyor” diye konuştu.

(Serkan Topal)



‘BATAKLIK ATEŞİ’ UYARISI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, afet bölgesindeki insanların çadır, konteyner gibi yaşam alanlarında aynı ortamda kalabalık olarak kaldığına dikkati çekti. Doğal afetler sonrası gelişen enfeksiyonların ciddi halk sağlığı sorunu oluşturabileceğine değinen Yalçın, salgın riskine karşı uyarıda bulundu.

(Ata Nevzat Yalçın)



Yalçın, “Deprem bölgesinde dış ortamda kalan insanlar, ‘leptospira’ cinsi bakteriyle enfekte olmuş hayvanın idrarıyla kirlenmiş su veya toprağa temas edilmesiyle bulaşan, ‘bataklık ateşi’ olarak bilinen ‘weil hastalığına’ maruz kalabilirler. Vahşi hayvanlarda, fare gibi kemirici hayvanlarda weil hastalığı görülebilir. Hastalık karaciğer, böbrek yetmezliğine neden olabilir” dedi.

