Deprem bölgesinde tehlike çanları çalıyor: İkinci bir afetin ayak sesleri!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Depremlerin üzerinden 5 ayı aşkın bir süre geçmesine karşın bölgedeki yurttaşlar temiz su, barınma ve sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çekiyor. Bölgede yaşam mücadelesi veren yurttaşların başlıca sorunları henüz giderilememişken enkaz kaldırma çalışmalarının mevzuata uygun bir biçimde yürütülmemesi de bölgede hava ve çevre kirliliğine yol açıyor.

Temiz Hava Hakkı Platformu üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı Gamze Varol, Hatay’daki gözlemlerini Cumhuriyet’e anlattı. Hatay’da moloz döküm alanlarının dolduğunu ifade eden Varol, enkazlardan kaldırılan molozları dökmek için çeşitli alanlar açıldığını ifade etti. Söz konusu alanların zeytinlik ve dere yataklarına kadar uzandığını ifade eden Varol, “Kentte moloz dağları oluştu ve bu moloz döküm alanlarının bazıları yurttaşların yaşam alanlarına çok yakın. Bu durum bölgede yaşayan yurttaşların sağlığını olumsuz etkiliyor. Rüzgârın kaldırdığı toz bulutları yerleşim yerlerine ulaşıyor” dedi.

(Gamze Varol)

‘MEVZUATA AYKIRI’

Enkaz kaldırma çalışmalarının mevzuata uygun bir biçimde yürütülmediğini ifade eden Varol, “Mevzuat belli ancak gerekli altyapı, donanım, insan gücü ve bunu uygulayacak bir irade yok. Hatay’ın birçok bölgesinde yaptığımız incelemelerde, enkaz döküm işleminin yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde olduğunu görebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan yurttaşlar için birçok risk olduğunu ifade eden Varol, “Enkaz kaldırma çalışmaları yönetmeliklere uygun yapılmalıdır. Yeniden inşa sürecinin kontrolsüz ve hızlı bir biçimde yapılması, ileride çok ciddi sağlık risklerini beraberinde getirecek. Bu, bölgede çalışan emekçiler ve yaşayan yurttaşlar için sağlık sorunları ortaya çıkarabilir” dedi.

‘KİMYASAL RİSK VAR’

TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Gamze Varol, “Bölgede asbest başta olmak üzere birçok kimyasal risk bulunuyor. Bu tehlikeli maddelerin havaya, toprağa ve suya karışma olasılığı var. Eğer bu bağlamda önlemler alınmazsa yaşadığımız afetin haricinde, hastalıklara dayalı ikinci bir afet yaşayabiliriz” dedi.