Deprem bölgesinde TELE1 ekibinin kamerası çalındı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 22:05

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:05

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki büyük deprem sonrasında yaşananları aktarmak için Hatay bölgesine giden TELE1 muhabiri Hazal Güven ve kameraman Umutcan Yitük hırsızlığa maruz kaldılar.

TELE 1'in aktardığına göre, deprem bölgesinde Yitük’ün kamerasını ve yüklü miktarda parasını çalındı. Bölgede asayiş sorunu olduğunu belirten Hazal Güven, "Bu kamerayı kim neden çaldı, bu bölgede na yapacak aklımız almıyor. Bir kamera, enkaza dönen bir şehirde neden alınır aklım almıyor" dedi.

Güven ayrıca, hırsızlık ihbarı için gittikleri emniyette yerel bir televizyon kanalının da kamerasının çalındığını öğrendiklerini aktardı.