THY uçuşları grev nedeniyle iptal edildi

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm seferleri iptal etti.

DHA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:18
THY uçuşları grev nedeniyle iptal edildi
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Türk Hava yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, TK 1629 İstanbul- Münih, TK 1630 Münih -İstanbul, TK 1633 İstanbul- Münih, TK 1634 Münih -İstanbul, TK 1635 İstanbul- Münih, TK 1636 Münih -İstanbul, TK-1637 İstanbul-Münih, TK-1638 Münih-İstanbul, TK 7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK 7739 Münih -Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


THY grev Almanya

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