THY uçuşları grev nedeniyle iptal edildi
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm seferleri iptal etti.
Türk Hava yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, TK 1629 İstanbul- Münih, TK 1630 Münih -İstanbul, TK 1633 İstanbul- Münih, TK 1634 Münih -İstanbul, TK 1635 İstanbul- Münih, TK 1636 Münih -İstanbul, TK-1637 İstanbul-Münih, TK-1638 Münih-İstanbul, TK 7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK 7739 Münih -Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
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