Deprem bölgesindeki esnaf için 'geçici işyerleri' kuruluyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından işlerini kaybeden esnaf için geçici işyerleri hazırlanmaya başlandı. Malatya'da işyerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 338 geçici işyerinin yapımına başlandığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:06
Deprem bölgesindeki esnaf için 'geçici işyerleri' kuruluyor!
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıma yol açan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği, 100 binden fazla yurttaşın yaralandığı bölgedeki depremlerde, 200 binden fazla bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Yurttaşlar, çadır ve konteynerlerde yaşamlarını devam ettirmeye çalışırken, birçok işyeri de kapanmak zorunda kaldı.

"TİCARİ HAYATIN DEVAMLILIĞI ÖNEMLİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerden etkilenen 11 kentteki esnaf için 'geçici işyerleri' hazırlandığını belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabında, Malatya'daki geçici işyerlerinin inşasına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici işyerleri hazırlıyoruz."

338 GEÇİCİ İŞYERİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Malatya'da işyerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici işyerlerinin yapımına başlandığı bildirildi.


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