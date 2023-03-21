Deprem bölgesindeki bazı illerde elektrik ve doğalgaz tahsilatı ertelendi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 09:54

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:51

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı, sayılan yerlerde faal veya kullanılabilir durumda olan; iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, "kamu veya özel hizmetler sektörü" ile diğer abone grubundaki tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerini kapsıyor.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, belirli tüketicilere yönelik olarak elektrik ve doğalgaz bedellerinin tahsil işlemleri 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Bu tüketicilere yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 eşit taksitle tahsil edilecek.

GEÇİKME ZAMMI OLMAKSIZIN 6 TAKSİT

Belirlenen yerlerde ilgili bölgelerin doğalgaz dağıtım veya tedarik şirketlerinden doğalgaz temin eden tüm konut aboneleriyle yıllık tüketimi 100,000 sm3 ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz tüketimlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Bu tüketim bedelleri de 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın altı eşit taksitle tahsil edilecek.

Bu kapsamda, ilgili doğalgaz dağıtım şirketlerinin BOTAŞ'a yapacağı ödemeler de ertelenen doğalgaz tüketim tutarları kadar, erteleme süresi boyunca ötelenecek ve öteleme sonrası gecikme zammı olmaksızın 6 eşit taksitte ödenecek.