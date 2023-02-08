Deprem bölgesindeki göçmenlerin çıkışına izin verildi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 10:34

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 10:34

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır illerinde yaşayan uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki yabancılar da bölgeden kaçış yolu aramaya başladı.

Otobüs firmalarının yol izin belgesi olmayan göçmenlere bilet kesmediği ihbarları üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü, 81 il valililiğine genelge gönderdi.

Genelgede deprem bölgesinden çıkmak isteyen uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki yabancılardan yol izin belgesi zorunluluğunun geçici olarak kaldırıldığı bildirildi.

Bölgedeki yardım ve kurtarma faaliyetlerinde aksaklığa mahal vermemek adına böyle bir karar alındığı ifade edilen genelgede depremden etkilenen illerden şehir dışına çıkmak isteyen yabancıların İstanbul hariç gittikleri illerde il göç idaresi müdürlüklerince kendilerine 90 gün süreli yol izin belgesi düzenleneceği de aktarıldı.