Deprem bölgesine yardıma gitti, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 12:29

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 12:31

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde başlayan arama kurtarma çalışmalarına, yurdun dört bir yanından birçok kurum, kuruluş ve gönüllü ekibi destek verdi.

Beşir Derneği Doğu Marmara Bölge Müdürü Metin Doruklu da, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gitti ve enkaz altında kalanların kurtarılmasında yer aldı.

"BİR CANA ULAŞABİLMEK ADINA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medya hesabından ekiplerinin kurtarma çalışmalarını paylaşan Doruklu, dün son olarak Kahramanmaraş’ta enkaz fotoğraflarıyla birlikte yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Depremin 8. günü de bitmek üzere saat 22.00. Bir cana ulaşabilmek adına ekiplerimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Çıkmadık candan umut kesilmez, canlı çıkardıklarımızın sevincini, vefat etmiş olanların acısını paylaşıyoruz. Onları teselli ediyoruz, tarifi zor bir acı. Rabbim sabır versin, tüm arama kurtarma ekiplerine güç kuvvet versin."

Kahramanmaraş’ta günlerdir bölgede kurtarma çalışmalarına katılan Metin Doruklu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Birçok yardım çalışmasında yer alan Doruklu’nun ölümü büyük üzüntü yarattı.