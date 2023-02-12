'Deprem Dairesi Başkanlığı' kurulma teklifine 'Cumhur'dan ret

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 2021’de 'Deprem Dairesi Başkanlığı' kurulması için sunulan önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00
'Deprem Dairesi Başkanlığı' kurulma teklifine 'Cumhur'dan ret
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Adana Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne 2021’de getirilen “Deprem Dairesi Başkanlığı’nın kurulması ve bina envanterinin çıkarılması“ önergesinin, AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği ortaya çıktı.

Öneriyi ABB Başkanı Zeydan Karalar’a sunduklarını söyleyen TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ahmet Uncu, “Başkan teklif gönderdi. Ne acıdır ki Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleri reddetti” dedi. Uncu, Adana’daki yapı stokunun yüzde 75’nin sağlıksız olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: “Bugün bu ölümlerin vebali, öneriyi reddedenlerin boynundadır. Daire kurulmuş olsaydı bugün Adana’daki tablo farklı olabilirdi.” 


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