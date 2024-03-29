Hatay'da kardeşlerin kavgası kaçak tarihi eserleri yakalattı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 18:24

Güncelleme: 29.03.2024 - 18:25

Hatay’da ekipler tarih kaçakçılığıyla mücadelesini aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesinde bir evde bulunan E.G. ve A.G. kardeşlerinin kendi aralarında kavga etti.

Olay üzerine bölgeye giden ekipler; evde kavga sırasında Y.E. ve M.N.T. isimli iki şahsın daha olduğunu fark etti. Şahısların şüpheli davranışları sonucunda, polis ekipleri evde arama yaptı.

Evde yapılan aramada; 1 kahverengi insan silüetli heykel, 1 bronz dışı kabartmalı içinde rulo halde sarılı çeşitli dillerde yazılı tarihi eser, 1 ahşap sandık içinde 19 çeşitli renk boy ve ebatlarda sikke, 1 boş kovan ve 34 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Ayrıca tarihi eser ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili not defteri ve cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler işlem yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.